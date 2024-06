Wegen Olympia: Riviera statt Eiffelturm Neuer Zielort, strauchelnde Favoriten und die Deutschen im Feld: Ein Ausblick auf die Tour de France 2024

Florenz/Nizza · Die 111. Auflage der am Samstag beginnenden Tour de France beinhaltet das Duell zweier Superstars, ein deutsches Team mit großem Namen und noch größerem Vorhaben. Was ist in diesem Jahr anders als in den Jahren zuvor, wer sind die Favoriten und welche Deutschen fahren mit? Ein Ausblick.

29.06.2024 , 12:06 Uhr

Schon sehr früh, auf der vierten Etappe von Italien nach Frankreich, geht es in diesem Jahr hinauf auf das „Dach der Tour“, den 2645 Meter hohen Col du Galibier. So wie hier 2007. Foto: Jürgen Braun

Von Jürgen Braun