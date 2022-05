Hoffenheim-Mäzen : Wie sich Dietmar Hopp an die Fans von Eintracht Trier erinnert

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp beim Bundesliga-Spiel gegen Freiburg. An den Trierer Aufstieg 2002 erinnert er sich trotz der Niederlage seines Teams gerne zurück – und die Eintracht-Fans „die sympathisch und ohne eine Spur von Aggression ihre Mannschaft unterstützten.“ Foto: dpa/Uwe Anspach

Trier/Hoffenheim Warum Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp nach Beleidigungen in anderen Stadien gerne an Eintracht Trier dachte – und was er dem SVE für die nähere Zukunft wünscht.

Dietmar Hopp und gegnerische Fußball-Fans – das war in der Vergangenheit eher keine Love-Story. In vielen Bundesliga-Stadien musste und muss sich der entscheidende Förderer bei der TSG Hoffenheim derbste Sprüche anhören. Wenn es mal wieder besonders übel ist, erinnert sich Hopp bisweilen an gegnerische Fans, die ihm rundweg positiv in Erinnerung geblieben sind – wie die von Eintracht Trier beim Aufstieg 2002 in Hoffenheim.

Der SAP-Mitbegründer war damals vor Ort im Dietmar-Hopp-Stadion. Dass er dem Aufruf des TV folgte, seine Erinnerungen an den Tag aufzuschreiben, das ist Willi Fettes zu verdanken – der Trierer ist seit Jahren mit Hopp befreundet, der Kontakt sei über die Enkelkinder von Hopp und Fettes entstanden, die im gleichen Jugendteam bei Astoria Walldorf spielten.

So erinnert sich Dietmar Hopp an den 11. Mai 2002

„Damals wie heute war ich Hauptgesellschafter der TSG Hoffenheim und erinnere mich noch sehr gut an das Spiel Ihrer Eintracht gegen unsere TSG im Hoffenheimer Stadion“, schreibt Hopp, der sich an ein „packendes und faires Fußballspiel“ erinnert, in dem seine TSG „am Ende gegen diese spielstarke Eintracht keine Chance“ hatte und „verdient verlor“. „Dieser Sieg bedeutete den Aufstieg der Eintracht in die 2. Bundesliga, der danach entsprechend ausgelassen und ausgiebig gefeiert wurde. Es kommt höchst selten vor, dass mich eine Niederlage meiner TSG nicht schmerzt. Damals aber war das anders. Die Eintracht war nicht nur spielstark, sie agierte jederzeit fair, ebenso wie ihre Fans, die sympathisch und ohne eine Spur von Aggression ihre Mannschaft unterstützten. Oft und gerne erinnerte ich mich an die Trierer Zuschauer, wenn ich in einigen deutschen Stadien beleidigt wurde“, schreibt Hopp: „Der Eintracht wünsche ich für dieses Jahr den Aufstieg in die Regionalliga und den Mitgliedern, Fans und Zuschauern alles Liebe und Gute.“

Heinz-Günter Boßmann erinnert sich

Auch Heinz-Günter Boßmann aus Prüm erinnert sich gerne an die Aufstiegssaison – er war ehrenamtlich daran beteiligt, als Mentalcoach.

„Nach vielen Krisen im Verein von Eintracht Trier und einem schlechten Tabellenplatz in der laufenden Saison 2001/2002 kam ich seinerzeit in Trier einmal mit Paul Linz ins Gespräch, der sofort von dem Programm überzeugt war und mich verpflichtete. Es war zunächst nach den schwierigen Zeiten auch eine meiner vornehmsten Aufgaben, wieder „Ruhe“ in den Verein zu bringen bzw. wenigstens bis Ende der Saison die Unruhe zu deckeln und zwischenmenschliche Konflikte vorläufig zu befrieden“, so beschreibt er heute seine Aufgaben: „Das Ganze lief ehrenamtlich und unentgeltlich, was der damaligen finanziellen Situation von Eintracht Trier entgegen kam. Bevor ich offiziell loslegte, schaute ich mir ein Spiel an, war dann von dem mannschaftlichen und spielerischen Potenzial und dem Trainerteam Linz/Michels überzeugt und glaubte fest daran, dass wir noch im zweiten Teil der Rückrunde den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen könnten.“

Gut erinnern kann er sich noch an seine erste praktische Zusammenkunft mit Spielern und Trainer im damaligen Dorint-Hotel an der Porta Nigra – auf dem Programm habe progressive Muskelentspannung im Liegen gestanden. „Dann traf ich mich mit der Mannschaft wöchentlich ein- bis zweimal zu einem mehrstündigen Coaching, wo es darum ging, nach einer persönlichen Anamnese Schwerpunkte im mentalen Bereich zu setzen, wie etwa Siegeswillen, Selbstbewusstsein, Stressbewältigung, erfolgsorientierte Suggestivformeln, Teambuilding. Es habe auch individuelle Einzeltrainings gegeben. „Wichtig war, dass das Angebot freiwillig war und es auch fast alle Spieler in Anspruch nahmen. Diese Einzelcoachings habe ich auch nach meiner Tätigkeit bei Eintracht Trier noch bei dem einen oder anderen Spieler durchgeführt.“

Boßmann habe bei den Spielen auch auf der Trainerbank gesessen. „Mentaltrainings waren in der damaligen Zeit selten und in der harten fußballerischen Männerwelt nach außen nicht gern gesehen.“ Aber spätestens nach dem Aufstieg und der Erfolgsserie seien viele Medien auf ihn aufmerksam geworden.

Ein Eifeler SVE-Fan erlebte in Hoffenheim sein erstes Fußball-Highlight

Pascal Arens war damals elf Jahre alt. „Das Aufstiegsspiel der Eintracht in Hoffenheim war gleichzeitig mein erstes Auswärtsspiel“, schreibt er. „Schon in diesem Alter bin ich regelmäßig mit einem Fanclub aus meinem Heimatort Birresborn zu Spielen der Eintracht gefahren, allerdings durfte ich bis dahin nur zu Heimspielen mitkommen. Als es um das Spiel in Hoffenheim ging, habe ich meine Eltern eine gefühlte Ewigkeit versucht zu überreden – und tatsächlich durfte ich mitfahren. Ich erinnere mich noch daran, dass sich die Hinfahrt für mich sehr lange hingezogen hat. Als wir dann den Berg hoch zum Stadion gingen, haben manche Anwohner beim Anblick der zahlreichen Eintracht-Fans die Rollläden heruntergelassen. Auch der ältere Mann im Kassenhäuschen hatte nicht mit so vielen Trierer Anhängern gerechnet. Das Spiel und die Atmosphäre mitzuerleben, war dann natürlich sensationell. Aufgrund meiner Größe war meine Sicht oft eingeschränkt, aber ich habe alles mitbekommen. Als mit Ende des Spiels der Aufstieg besiegelt war, haben auch wir den Platz gestürmt. Ich habe ein Stück Rasen herausgerissen und in meine Hosentasche gepackt. Jedoch hat dieses Andenken nicht lange gehalten, denn es wurde leider mitgewaschen.

Wir kamen dann viel später als geplant wieder nach Hause, aber bei diesem Ereignis hatte dafür auch jeder Verständnis. Dieses Spiel mitzuerleben, war ein tolles, eindrucksvolles Erlebnis. Meinem ersten Auswärtsspiel mit der Eintracht sind seitdem bis heute noch viele weitere gefolgt.“

Beim Trierer Werner Nell hat sich das Spiel eingebrannt. „2002 war ich dabei. Was für ein Sieg!“, mailt er. „Am Hoffenheimer Bierstand gab es Freibier für die Eintracht-Fans. Mit dem Aufstieg kam der „Abstieg“ vom Sportplatz den Berg Runter durchs Dorf auf die Parkplätze zu den Autos. Ein Hupkonzert begleitete die Trierer Fans auf der Autobahn nach Kaiserslautern und Trier.“

Auch TV-Redakteurin Petra Willems war damals als Fan vor Ort in Hoffenheim. So erinnert sie sich an den Tag.

„Irgendwas war anders in diesem Mai 2002. Anders als im Jahr zuvor, als Trier den Aufstieg knapp verpasst hatte. Anders als in den 1990ern, als Eintracht Trier in der Aufstiegsrunde gescheitert war. Und weil es anders war, weil irgendetwas in der Luft lag, gab es nur eine Option für jenen 11. Mai 2002: Wir - eine Freundin, ein Freund und der Kapitän der von ihm trainierten Jugendmannschaft (vollständiger Name bis heute unbekannt) – fuhren nach Hoffenheim zum Spiel der Eintracht.

Dort angekommen, ging es statt ins Stadion erst einmal in die örtliche Pizzeria, in der bereits gefühlt ganz Trier saß und die noch vor dem Anpfiff geschlossen wieder gewesen sein soll, weil sie ausverkauft war - so zumindest die Legende.

Im Stadion herrschte Heimspiel-Atmosphäre aus Trierer Sicht, es waren mehr Eintracht- als Hoffenheim-Fans vor Ort. Das Spiel verging, mit 20 Jahren Distanz, wie im Flug, die prägnantesten Szenen spielten sich neben dem Feld ab. Der Protagonist: Horst Brand, der immer wieder zum Fan-Block der Eintracht lief, um den Fans den Spielstand in Siegen mitzuteilen, wo Verfolger Wehen gegen die Sportfreunde mit 1:4 unterging und der Eintracht den Aufstieg mit sicherte.

Die Fans jubelten ihm bei jedem Siegener Tor zu. Gefühlt lief er doppelt so schnell von der Bank zum Block wie später Sprintstar Usain Bolt – und legte mehr Kilometer zurückgelegt als ein Marathonläufer. Der Rest des Tages ist bekannt, Trier gewann 2:1, stieg in die Zweite Liga auf. In Hoffenheim, in Trier feierten Mannschaft, Trainer- und Betreuerteams sowie die Fans den Aufstieg bis weit in den Morgen. Wie eine Woche später im Stadion und in der Stadt auch.