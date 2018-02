Duisburg muss sich mit 2:2 gegen Bielefeld begnügen

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Zebras kamen im Westduell mit Arminia Bielefeld über ein 2:2 (0:1) nicht hinaus, halten aber Anschluss an die Spitzengruppe.

Tom Schütz (39.) erzielte das 1:0 für die Ostwestfalen mit einem direkt verwandelten Freistoß. Boris Taschtschi (52.) gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Patrick Weihrauch (67.) brachte die Gäste wieder in Front. Kevin Wolze (72.) schaffte den erneuten Gleichstand.

Die Duisburger sind jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Auswärtsserie der Arminia hielt allerdings auch beim Gastspiel in Duisburg. In allen zwölf Partien in der laufenden Saison in fremden Stadien erzielte Bielefeld mindestens einen Treffer.

Die Duisburger, die zuletzt beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 gewonnen hatten, offenbarten von Beginn an Probleme mit der Bielefelder Spielweise. Die Gäste agierten sehr diszipliniert und zweikampfstark. Dem MSV gelang es zu selten, das Tempo zu erhöhen und die Abwehr der Arminia aus den Angeln zu heben. Im Mittelfeld waren die Räume von den Gästen klug verstellt worden.

Die Bielefelder waren zudem cooler im Torabschluss und nutzten gleich die erste Chance zur Führung. Auch vom Ausgleich ließen sich die Bielefelder nur kurz beeindrucken und schlugen schnell wieder zurück. Aber auch der MSV zeigte Moral und schaffte das 2:2. Duisburg hatte freilich Glück, als Bielefeld in der Schlussphase ein Strafstoß versagt wurde.

(sid)