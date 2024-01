Kleiner Club mit Rekordergebnis 430-Einwohner-Ort in der Südeifel: Auch im nächsten Jahr wieder in der ersten Bundesliga!

Die Szene ist nicht allzu groß, stimmt. Aber das soll die Leistung der Sportkegler aus dem Eifel-Ort Gilzem in keiner Weise schmälern: Schon am vorletzten Spieltag der Normalrunde hat der SK Eifelland Gilzem den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga der Schere-Kegler perfekt gemacht. Der im Gasthaus Dichter beheimatete Kegelsportverein stellt damit auch in der nächsten Saison eines der besten Teams in Deutschland. Im Gegensatz zu vielen anderen Clubs haben die Eifeler auch eine positive Entwicklung im Nachwuchsbereich genommen.