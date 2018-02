später lesen Persönlich Robin Dutt Ein Mann soll den VfL Bochum retten Teilen

Robin Dutt (53) gehört nicht zu den gekrönten Häuptern auf den Fußballplätzen der Republik. Er war ein ordentlicher Amateurspieler. Und das wäre auch nicht weiter erwähnenswert, wenn er nicht als Trainer und Funktionär doch noch zu einer bekannten Figur im Profifußball geworden wäre. Seit dieser Woche ist er Trainer des Zweitligisten VfL Bochum. Und weil er weiß, was er zu sagen hat in solchen Momenten, sagt er: "Du musst mit all deiner Motivation reingehen." Er hätte auch sagen können: "Die Spieler haben jetzt keine Entschuldigung mehr." Diesen Satz haben ihm aber die Bochumer Funktionäre abgenommen.