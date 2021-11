Fußball-Bezirksliga : Ein Spitzenspiel, das den Namen verdiente

Im Spiel der FSG Ehrang/Pfalzel gegen den SV Rot-Weiß Wittlich ging es hoch her. Im Bild: Benjamin Barthel (Ehrang/Pfalzel), Sebastian Szimayer (Mitte) und Yannik Thömmes. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

TRIER-PFALZEL Fußball-Bezirksliga: Ehrang-Pfalzel und Rot-Weiß Wittlich trennen sich bei prickelnder Atmosphäre 2:2.

Von Jürgen Braun

Es war ein nominelles Spitzenspiel, das den Namen und eine würdige Kulisse, aber dank beiderseits mit großer Leidenschaft und Intensität geführten Vorstellung eigentlich auch keinen Sieger verdient gehabt hätte. Also bekam es auch keinen. Wenngleich es schon bis in die Nachspielzeit dauerte, bis das 2:2 (1:2) zwischen Bezirksliga-Tabellenführer Rot-Weiß Wittlich und dem Zweiten, der Fußball-Spielgemeinschaft Ehrang-Pfalzel, in trockenen Tüchern war. So bleibt an der Spitze nach den Toren von Ramon Stief (5.) und Michael Hensel (90. +2) sowie Kevin Arbeck (16., 36. FE) alles beim Alten.

„Wir sind hierher gefahren mit dem festen Willen, den Abstand nach unten zumindest zu wahren. Das ist uns letztendlich gelungen.“ RW-Trainer Frank Meeth versuchte nur wenige Minuten nach dem Abpfiff des souveränen Referees Christopher Fuxen, das Positive für seine Farben aus diesem Liga-Hit zu holen. Wenngleich es ihm auch schwerfiel. Denn bis in die Nachspielzeit hinein führte seine Elf in einer ausgeglichenen Partie durch die beiden Treffer des später angeschlagenen Goalgetters Kevin Arbeck mit 2:1, um zwei Minuten nach Ablauf der regulären 90 Minuten doch noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen.

Sein Fazit des Abends schloss die Vorstellung und Leistung des Gegners respektierend und anerkennend mit ein. „Es war ein Spiel, das alles hatte. Höchste Intensität, schnelles Umschalten nach Ballgewinnen, hohes Tempo und Zug nach vorn. Und von beiden Seiten zwar hart im Tackling, aber fair geführt. Dass wir zum Schluss noch den Ausgleich kassiert haben, ist ärgerlich. Wir hatten vorher Gelegenheiten, das 3:1 zu machen, spielten aber den einen oder anderen Konter nicht sauber zu Ende.“

Für die Gastgeber, die noch die Entscheidung ob des eventuell zu wiederholenden verlorenen Spieles in Schweich abwarten, begann die Partie mit dem frühen 1:0 durch Ramon Stief nach Wunsch. Die rund 550 Zuschauer an der Pfalzeler Wallmauer kamen dichtgedrängt gleich in Wallung und trugen mit viel akustischer Unterstützung das Ihre zu einem gelungenen Fußballabend bei. Der spielte sich auf einem gut bespielbaren Rasen unter einer künstlichen Beleuchtung ab, die ausnahmsweise einmal den Namen „Flutlicht“ auch wirklich verdient hatte.

„Für die Zuschauer war es sicher eine packende Begegnung“, meinte auch SG-Trainer Kevin Schmitt, fügte aber relativierend hinzu: „Obwohl beide Mannschaften sicher besser Fußball spielen können, als sie das heute Abend getan haben.“ Womit er etwas anderer Meinung als sein Wittlicher Kollege war. „Beide Mannschaften haben sehr viel investiert, es ist noch nichts passiert an der Spitze. Und den einen Punkt, den wir uns aufgrund unserer dominanten zweiten Halbzeit auch verdient haben, nehmen wir gerne mit.“

An den ganz großen Torraumszenen fehlte es trotz des ansprechenden Niveaus beiderseits. Was nicht zuletzt daran lag, dass beide Abwehrverbände kaum die Ordnung verloren. War das nach schnell vorgetragenen Spielzügen einmal in Ansätzen der Fall, konnte meist noch irgendein Spieler in letzter Sekunde entscheidend klären. Es lag aber auch daran, dass beiderseits Tore wegen Abseits (Herkenroth) oder Torwartbehinderung (Szimayer) nicht gegeben wurden. Sowohl Wittlich als auch Ehrang-Pfalzel werden auf diesem Level die Liga weiterhin dominieren. Ob sich ein dritter Konkurrent, etwa die Schweicher Mosella oder die wiedererstarkte Saartal-Vertretung, hinzugesellen kann, bleibt indes abzuwarten.

SG Ehrang-Pfalzel: Moritz Zingen - Felix Faber, Luca Heintel, Ramon Stief, (84. Andreas Huwer), Jonas Streit, Michael Hensel, Janik Lerch, (56. Philipp Gericke), Lukas Herkenroth, Benjamin Barthel, André Thielen, Yannik Thömmes

Rot-Weiß Wittlich: Phillip Berhard, Gabriel Harig, Albutrin Aliu, Fjoraldo Celanji, Philipp Meeth, Nicolae Stefan, Marc Arbeck, Kevin Arbeck, (40. Babacar Diop), Matthias Heck, Sebastian Szimayer, Murat Sarioglu

Tore: 1:0 (5.) Stief, 1:1, 1:2 (16., 36. FE) Kevin Arbeck, 2:2 (90. +2) Hensel

Schiedsrichter: Christopher Fuxen