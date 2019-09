Buch „Fußball“ von John Malam und Clive Gifford : Eine Goldgrube des Wissens und der Erinnerung

Trier In fast jeder Gruppe gibt es diesen einen Freund, dessen Fußballfachwissen das der anderen übersteigt. Hier erklärt er die haarkleinsten Regelkniffe, dort berichtet er vom genauen Torschützen eines seit Jahrzehnten vergangenen EM-Quali-Spiels oder zählt alle Weltfußballer der Geschichte auf. Wollten Sie diesem Freund gegenüber schon immer Mal recht haben? Alles was sie brauchen, ist ein goldenes Buch.

Naja, leichte Kost ist das Buch „Fußball“ der Autoren John Malam und Clive Gifford schon von seiner Aufmachung her nicht. 320 Seiten, knapp 30 Zentimeter Höhe und Breite sowie der schwere, goldene Einband machen das Buch nicht zu einem Nachschlagewerk, das man bei der Diskussion in der Kneipe mal so eben dabei hat.