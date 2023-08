Mit 56 Jahren gestorben „Er war für die Bundesliga einfach zu gut“: Gedenken an die Trierer Basketball-Legende Sergei Babkow

Als der russische Nationaltrainer Juri Selikhow zur Saison 1992/93 Trainer des TVG wurde, hatte er den jungen Sergei Babkow (auch: Babkov) quasi mit im Gepäck. Der Basketballer aus Russland war in seinen zwei Saisons in Trier nicht nur ein herausragender Akteur des TVG, sondern auch der gesamten Bundesliga. In seiner zweiten Saison in Trier (93/94) wurde er mit einem Schnitt von 24,1 Punkten Topscorer der Bundesliga. Außerdem hält er mit 51 erzielten Treffern im Spiel gegen Bayreuth im Jahr 1993 bis heute den Punkterekord der Trierer Profi-Basketballer.