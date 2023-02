Side : SVE-Neuzugang Ersin Zehir über seine Zukunft bei der Eintracht

Gespräch in der Hotel-Lobby: Ersin Zehir und TV-Redakteur Mirko Blahak. Foto: Mirko Blahak

Side TV-Gespräch mit Winter-Neuzugang Ersin Zehir im Trainingslager von Eintracht Trier: Was ihn antreibt, wie er lebt — und warum er zum SVE gekommen ist.

Als das Flugzeug mit der Mannschaft von Eintracht Trier an Bord zur Landung in Antalya ansetzte, schossen Ersin Zehir mehrere Gedanken durch den Kopf. Erinnerungen an die Stadt, an seine dortige ehemalige Wohnung, an seine ehemaligen Kollegen. Ab dem Sommer 2021 stand der Mittelfeldspieler beim Erstligisten Antalyaspor unter Vertrag – ausgestattet mit einem langfristigen Arbeitspapier bis 2026. Doch er kam kaum zum Einsatz. Dennoch sagt Zehir: „Es war eine spannende Zeit, ich habe dort unglaubliche Spieler, die auf internationalem Niveau gespielt haben, kennengelernt. Etwa Nuri Sahin oder Ömer Toprak.“

Als die Clubverantwortlichen von Antalyaspor Zehir nach einer halbjährigen Leihe zum niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht im Sommer 2022 mitteilten, dass sie sportlich nicht mehr mit ihm planen, zog er weiter zum türkischen Zweitligisten Tuzlaspor. „Ich mag es nicht, auf der Bank zu sitzen“, sagt der 25-Jährige, den der TV zum Interview im Eintracht-Teamhotel traf. Doch nach zwölf Tagen (!) wurde sein Vertrag beim Club aus dem Istanbuler Stadtteil schon wieder gecancelt. Zehir: „Es wurden Absprachen nicht eingehalten.“

Extra Rot und zwei Tore im ersten Eintracht-Test Auf einem Rasenplatz eines Hotelkomplexes direkt am Strand hat Fußball-Regionalligist Eintracht Trier gestern sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im türkischen Side gegen den rumänischen Zweitligisten Minaur Baia Mare (aktuell 17. in der 20 Teams umfassenden Spielklasse) mit 0:2 verloren. Während der SVE in der ersten Halbzeit noch gut dagegenhielt, leiteten individuelle Fehler im zweiten Durchgang für die dann auch stärker aufspielenden Rumänen die Treffer ein. Beim 0:1 (63.) spielte die SVE-Abwehr dem Gegner den Ball in die Füße, beim 0:2 (77.) war das Team in der Rückwärtsbewegung zu zaghaft. Beide Male war Raphael Stanescu der Torschütze. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Wir waren sehr passiv. Ich weiß, dass die Jungs schwere Beine haben. Dennoch hätte ich erwartet, dass wir als Team kompakter arbeiten“, sagte SVE-Trainer Josef Cinar. Kurios: Baia-Mare-Akteur Catalin Alexe kassierte nach einem rüden Einsteigen gegen Kevin Schacht kurz vor der Pause die Rote Karte. Damit der Test weiter Sinn macht, bat Cinar erfolgreich darum, dass die Rumänen ihr Team nach der Pause mit einem anderen Akteur wieder auffüllen durften.

Beide Stationen im Land seiner Eltern, die im Norden am Schwarzen Meer geboren wurden, endeten für Zehir sportlich unschön. Doch er ist niemand, der Dingen nachtrauert. Stattdessen sucht er die nächste Herausforderung, um sie mit Elan anzugehen.

So wie jetzt bei Eintracht Trier, wo er im defensiven Mittelfeld als Strippenzieher eingeplant ist. Nach dem abrupten Ende in Tuzla spekulierte er darauf, in der deutschen 3. Liga unterzukommen. Doch es ergab sich nichts. Die viereinhalbmonatige Vereinslosigkeit bezeichnet Zehir als seine bislang schwerste Zeit als Fußballer: „Mir haben die Emotionen, etwa beim gemeinsamen Bejubeln von Toren, extrem gefehlt.“

Er hielt sich bei den Nord-­Regionalligisten Norderstedt und Ottensen fit – und machte nun den Schritt in die Regionalliga Südwest. „Ich erlebe in Trier eine sehr eingeschweißte Truppe, in der sich viele schon sehr lange kennen. Teamgeist und Zusammenhalt sind erkennbar, daraus kann man Stärke ziehen“, ist der in Lübeck geborene und im von sozialen Problemen gekennzeichneten Stadtteil ,Buntekuh‘ aufgewachsene Mittelfeld-Stratege überzeugt.

Mit dem VfB Lübeck ist er 2021 abgestiegen. Furcht, mit dem SVE dasselbe Schicksal zu ereilen, hat er nicht: „Ich sehe eher die Chancen statt die Gefahren. Bei der Eintracht gibt’s für die Spieler Trainingsbedingungen, die nicht mal alle Drittligisten haben. Hinzu kommt die Fanszene – mehr als 2000 Zuschauer bei den Heimspielen sind eine Hausnummer in der Regionalliga. Es kann mit den Anhängern im Rücken eine geile Rest-Rückrunde werden.“

Zehir kommt als reflektierter junger Mann daher. Einer, der sich einen unkomplizierten Charakter zuschreibt. Einer, der schnell ankommen will. Mit seiner Freundin und seinem Zwergpudel hat er eine möblierte Wohnung in Waldrach im Ruwertal bezogen.

Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, verfügt er über wichtige Erfahrungen im (Profi-)Fußball, die er (zunächst bis zum Sommer) in Trier einbringen soll. Seine bislang erfolgreichste und prägendste Zeit hatte er beim FC St. Pauli. Dort wohnte er als Jugendlicher im Internat („Dadurch musste ich früh erwachsen werden.“). Dort debütierte er am 21. April 2018 im Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg in der zweiten Liga – es war der erste von bislang 21 Auftritten im deutschen Unterhaus.

Die Winter-Transferoffensive bei der Eintracht erachtet er als zielführend. So viele neue Spieler in einer Wechselperiode seien sicher außergewöhnlich. Aber die Bemühungen seien wichtig, um den Konkurrenzkampf zu erhöhen, manch einen vielleicht aus einer Komfortzone zu holen und um neue Reize zu setzen.

Neues ausprobiert hat auch Zehir, der mit dunklem Haupthaar in Trier ankam, ein paar Tage später jedoch erblondet ist. Da kann eigentlich nur Teamkollege Jason Thayaparan, der gerne seine Haarfarbe aufhellt, die Finger im Spiel gehabt haben – und so war es auch. Zehir: „Ich wollte das schon immer mal machen – und er hat mich letztlich überredet, es auch zu tun. Wir saßen vier Stunden bei Jasons Stammfriseur am Trierer Hauptbahnhof.“

Beim FC St. Pauli trug Zehir stets die Trikotnummer 31 – die Zahl ist auch Bestandteil seines Instagram-Usernamens und rührt von seiner einstigen Bewunderung von Bastian Schweinsteiger her. Obwohl die 31 bei der Eintracht frei ist, griff er nun nicht zu – sondern entschied sich für die 21. „Es ist die Nummer, die auch mein bester Freund Alper Gürsoy trägt, der in seiner Karriere bislang oft von Verletzungen gebeutelt war. Ich trage die 21 für ihn“, erläutert Zehir, der auch sonst über den Tellerrand hinausblickt.