SVE in der Türkei : Wie Eintracht Trier in Side die Erdbebenkatastrophe erlebt

Side Rund 700 Kilometer vom Erdbebengebiet entfernt trainiert der SVE aktuell in der türkischen Stadt Side. Ganz spurlos geht das nicht an ihnen vorbei.

Just am Morgen, als die ersten Meldungen von der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet die Runde machten, ist Fußball-Regionalligist Eintracht Trier ins Trainingslager nach Side in der Türkei aufgebrochen. Aufgrund der zeitlichen Überschneidung gab es keine Gedankenspiele, den Trip eventuell zu canceln. „Als wir uns aufgemacht haben, gab es noch kein klares Bild von den schrecklichen Ausmaßen“, sagt SVE-Trainer Josef Cinar.

Auch andere Regionalligisten wie Kickers Offenbach oder der SSV Ulm sind später trotz des schweren Erdbebens an die Türkische Riviera ins Trainingscamp gereist. Als Spieler stand Cinar zwischen 2014 und Anfang 2017 zweieinhalb Jahre beim türkischen Club Gaziantep BB unter Vertrag – die Stadt befindet sich mitten im türkischen Erdbebengebiet an der syrischen Grenze. „Meine Frau und ich haben bei ehemaligen Nachbarn nachgehört, wie es ihnen geht. Ihnen ist nichts zugestoßen. Die Nachrichten, die uns erreichen, nehmen einen mit. Die Bilder unter anderem von Kindern, die begraben werden, lassen einen nicht unberührt“, sagt der Deutsche mit türkischen Wurzeln und aramäischer Abstammung.

In Side macht sich aktuell in der Öffentlichkeit kaum bemerkbar, dass sich rund 700 Kilometer weiter östlich eine Tragödie abspielt. Der Alltag geht seinen normalen Gang. Dennoch werden in der Region auch Konsequenzen gezogen. So ist die vom 9. bis 12. Februar vorgesehene Tour of Antalya, ein Profi-Radrennen, abgesagt worden. Die Entscheidung trafen die Organisatoren nach Rücksprache mit dem türkischen Radsportverband, dem Ministerium für Jugend und Sport und dem Radsportweltverband UCI.