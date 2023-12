Wie es bei Eintracht Trier und Gladiators weitergehen könnte Trier – auf dem Weg zurück zur Sportstadt?

Die Sportstadt ist am Ende? Von wegen. Das bewiesen Eintracht-Trainer Paul Linz und TBB-Coach Joe Whelton in den nächsten Monaten. Die Trierer Basketballer schafften es am Ende der Saison als Siebter noch in die Playoffs, scheiterten dann im Viertelfinale gegen Bonn, insgesamt 11.000 Zuschauer kamen zu den beiden Playoff-Spielen in Trier. Was damals noch niemand ahnen konnte: Es war das letzte Mal, dass es Trier unter die Top 8 im deutschen Basketball geschafft hatte. Die TBB (manche sagten auch der TBB - so wirktlich optimal war der Name nicht) hatten auch den besten Scorer der ganzen Liga, BJ McKie, der mit Whelton aus Gießen zur TBB gewechselt war.