Einzug unter gemeinsamer Flagge

Pyeongchang (dpa) Mit einer bunten Show haben die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang begonnen. Um 21.42 Uhr Ortszeit (13.42 deutscher Zeit) gab Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In das Startsignal für das dritte Weltfest des Wintersports in Asien nach 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano. An dem Spektakel auf Eis und Schnee in der an Nordkorea grenzenden Provinz Gangwon nehmen mehr als 2900 Sportler aus 92 Ländern teil. In den kommenden 16 Tagen werden in 102 Wettbewerben Medaillen vergeben.