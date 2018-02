später lesen Krefeld Eishockey: Deutschland Cup zieht nach Krefeld Teilen

Twittern

Teilen



Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zieht mit seinem Heimturnier um und kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Nach drei Jahren in Augsburg - und insgesamt neun Jahren in Bayern - wird der Deutschland Cup ab November in Krefeld ausgetragen. "Nach 55 Jahren in die Geburtsstadt des DEB zu gehen, ist ein historisches Highlight", sagte DEB-Präsident Franz Reindl im König-Palast, der Heimstätte der Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).