Eishockey-Team Korea geht wieder getrennte Wege

Die Spielerinnen aus Nord und Süd drehten eine letzte gemeinsame Ehrenrunde, der kanadischen Trainerin schossen die Tränen in die Augen, und 4000 Zuschauer riefen immer wieder: "Wir sind eins." Das vereinte Eishockey-Team hat zwar kein Spiel, dafür aber die Herzen der Koreaner gewonnen. "Der Sport bringt Menschen zusammen, der Sport reißt Mauern ein", sagte Trainerin Sarah Murray: "Ich bin so stolz auf sie." Nach der letzten Schlusssirene für die 23 Süd- und zwölf Nordkoreanerinnen hatten die Kanadierin die Gefühle überwältigt. "Was sie geleistet haben, ist erstaunlich - bei all dem Druck von den Regierungen und den Medien. Die Politiker haben die Entscheidung gefällt, sie haben sie mit Leben erfüllt."