Eric Frenzel wird deutscher Fahnenträger

Eric Frenzel wird wohl die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele an diesem Freitag in Pyeongchang tragen. Wie einige Medien bereits gestern berichteten, setzte sich der Nordische Kombinierer unter den fünf Kandidaten durch. Zur Wahl bei Sportfans und deutschen Athleten standen auch Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger und Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff. Der deutsche Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig wollte die Wahl von Frenzel gestern noch nicht bestätigen und verwies auf die Pressekonferenz am heutigen Donnerstag um 17 Uhr Ortszeit (9 Uhr) im Deutschen Haus in Pyeongchang.