Spenden : Erlöse fließen in „Hilfe für Nick“: Fußballturnier in Piesport

Piesport Viele Vereine haben in den vergangenen Wochen Spenden für den an einem Hirntumor erkrankten Nick Heinsdorf gesammelt. Nun findet in Piesport ein Fußballturnier statt, dessen Erlös Nick zugute kommt.

Unter dem Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“ findet am Samstag, 1. Februar, ab 12 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Piesport ein Benefizfußballturnier zugunsten des an einem Hirntumor erkrankten Nick Heinsdorf von der SG Neumagen-Dhron statt.

Um 12 Uhr starten die Partien der beiden Gruppen mit jeweils vier Teams. Mosel-A-Ligist SV Niederemmel und die SG Haag aus der B-Klasse bestreiten das Auftaktmatch. In Gruppe A spielen außerdem A-Ligist SG Neumagen und Bezirksligist SG Saartal Schoden.

In Gruppe B treffen A-Ligist SG Veldenz/Burgen, die beiden Bezirksligisten Mosella Schweich und SV Leiwen-Köwerich sowie B-Ligist SV Hetzerath aufeinander.