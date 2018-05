Ermittlungen wegen Nötigung gegen Wiese

Wegen einer Auseinandersetzung auf einem Behindertenparkplatz in Bremen ermittelt die Polizei gegen den früheren Fußball-Nationaltorhüter Tim Wiese. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hat ein 91 Jahre alter gehbehinderter Mann den ehemaligen Profi wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung angezeigt. Nach den Erkenntnissen der Beamten hatte Wiese seinen Lamborghini vor einem Elektrofachmarkt so auf einen Behindertenparkplatz gestellt, dass der 91-Jährige nicht in sein Auto einsteigen konnte. Nach der Schilderung des Seniors wurde er von dem Ex-Torhüter nach dessen Rückkehr zum Auto beleidigt und tätlich angegriffen.

(dpa)