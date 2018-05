später lesen Kommentar Es wird wieder leiser beim DFB Teilen

Sandro Wagner ist ein Freund des offenen Worts. Das gefällt nicht jedem, aber es ist zumindest ungewöhnlich in der Fußballwelt, in der die glattgebügelte Sprache der Diplomaten die Regel ist. Als Wagners Karriere noch nicht so recht mithielt mit den eher lautstarken Wortmeldungen, hatte er das Image des Proleten. Aber als seine fußballerischen Beiträge und seine Tore nicht mehr zu übersehen waren, führten seine Wegbegleiter Wagners verbale Beiträge als unterhaltsame Zeichen eines zu Recht ausgeprägten Selbstbewusstseins.