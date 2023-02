Trier : Vereine aus der Region Trier: Wer wird erster eSports-Meister?

Welcher regionale Verein gewinnt die Fußball-Premiere an der Konsole? Am 24. Februar findet das erste eSports-Masters für Vereine aus der Region an. Foto: espo

Trier Längst haben auch große Fußballclubs eigene eSports-Abteilungen. Demnächst können sich auch Clubs aus der Region Trier untereinander messen – am 24. Februar ist es so weit. Wir haben die Infos dazu.

Von Alexander Krist

Dass eSports auf dem Vormarsch ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Das hat auch die Stadt Trier erkannt und tritt als Partner des ersten virtuellen Fußballturniers für die Region Trier auf, das professionell durchgeführt wird.

Am Freitag, 24. Februar, treten Vereine aus der gesamten Region ab 19.30 Uhr an, um sich zum Sieger zu küren. Was dahinter steckt und wieso Veranstalter Patrick Baur darin eine große Chance für die Vereine der Region sieht, verriet er am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld.

EXTRA So nimmt Ihr Verein am Turnier teil Ein paar freie Startplätze gibt es noch für die erste Auflage des eFootball Masters in Trier. Um Ihren Verein anzumelden, benötigen Sie mindestens sieben Spieler, von denen aber nur einer Mitglied im Verein sein muss. Gespielt wird im Pro Club Modus auf der PlayStation 4. Eine Startgebühr wird nicht fällig. Zu gewinnen gibt es einen Satz Trikots von Derbystar der vom Hauptsponsor, der BBT-Gruppe, zur Verfügung gestellt wird. Zudem dürfen sich die besten drei Teams über einen Siegerpokal freuen. Weitere Kontaktdaten für interessierte Vereine: E-Mail: team@esport-manager.com Handy: 01749259888 Link zur Anmeldung: https://cups.esport-manager.com/app/tournaments/25

Baur ist Geschäftsführer der Doppelpass Digital GmbH aus Solingen. Seit einiger Zeit veranstaltet sein Unternehmen, bei dem insgesamt zehn Personen mitarbeiten, professionelle Fifa-Turniere. Nun kommt das Unternehmen mit seiner Turnierserie auch nach Trier. „Auch, wenn wir natürlich eine jüngere Zielgruppe mit unseren Turnieren ansprechen, gibt es letztlich keine Altersbegrenzung. Darüber hinaus möchten wir als Bindeglied zwischen der Jugend und den Vereinen agieren“, sagt Baur.

Die Gaming-Branche boomt. Genau aus diesem Grund kann es sich für die Vereine aus der Region lohnen, sich etwas genauer mit dem Thema eSports zu befassen. So kann laut dem Veranstalter auch dem Mitgliederschwund entgegengewirkt werden. „Wir haben festgestellt, dass in der Region Trier viele Vereine aus großen Spielgemeinschaften bestehen. Durch unsere Turniere geben wir den Vereinen die Möglichkeit, neue Mitglieder zu gewinnen und junge Menschen anzusprechen. Der moderne Verein wird in Zukunft eine oder sogar mehrere Mannschaften in der Fußballabteilung haben“, meint Baur mit Blick auf die nächsten Jahre. Besonders charmant ist, dass die Spieler mit ihrem echten Verein antreten. Sie erstellen und steuern also ihren eigenen Avatar und treten auch mit dem offiziellen Vereinsnamen an.

In der ProLeague, die von Baur und seinen Mitstreitern gegründet wurde, sind mittlerweile mehr als 100 Teams organisiert. Durch die deutschlandweiten Turniere erhofft sich Baur weiteren Zuspruch. Darüber hinaus lösen die Veranstalter auch das Problem abgewanderter Mitglieder in den Vereinen. „Wenn ein Spieler beispielsweise eine schwere Verletzung hatte oder den Wohnort wechselt, reißt die Verbindung zum Verein häufig ab. Mit eSports bieten wir eine Möglichkeit, wie diese Menschen auch weiterhin aktiv am Vereinsleben teilnehmen können“, sagt Baur.

Ein Spieler beim Blick auf die Aufstellung. Foto: espo