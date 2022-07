Trier : Vorgeschmack auf die Pfeile-Party

Gute Stimmung: Hier freuen sich Fans des Niederländers Wesley Plaisier nach dessen Sieg am Freitagmittag in der Arena. Foto: Andreas Feichtner

Trier Großes Darts-Turnier in Trier: Am Samstagabend wird’s voll in der Arena.

Freitagmittag in der Arena: Die Halle ist noch sehr überschaubar gefüllt, vielleicht 200 Dartfans schauen sich am Nachmittag die Erstrundenspiele beim European Darts Matchday an – ein Format, das es seit 2015 gibt, das aber zum ersten Mal in Trier über die Bühne geht.

Ein Dart-Fan kommt als Super-Mario, andere verkleiden sich als Giraffe, als Löwe oder tragen eine Perücke mit gewaltigem Irokesenschnitt, darunter ein „Snakebite“-Shirt – der Mann ist offensichtlich ein Fan des aktuellen Weltmeisters Peter „Snake“ Wright, der allerdings kurzfristig für Trier abgesagt hat. Wright gehörte aber nach einer Schwächephase zuletzt ohnehin nicht zu den heißesten Sieganwärtern. Die Fans feiern jede „180“, also die maximale Punktzahl mit drei Pfeilen. Ein paar Niederländer bejubeln das Weiterkommen von Plaisier Wesley Plaisier (6:4 gegen Jamie Hughes), alles eingefangen von den Fernsehkameras. Aber das wird am Samstag und Sonntag sicher noch deutlich bunter und lauter.

Dass die erste von sechs Sessions bis zum Abschluss am Sonntagabend die mit den wenigsten Zuschauern sein würde – das war klar. Das lag nicht nur an der Uhrzeit. Es war auch noch keiner der insgesamt fünf deutschen Starter dabei. Martin Schindler und der Saarländer Gabriel „Gaga“ Clemens steigen erst am Samstagabend ins Turnier ein. Die Partien von Florian Hempel, Lukas Wenig und Dragutin Horvat standen am Freitagabend auf dem Programm. Am Samstagabend, 19 bis 23 Uhr, rechnen die Veranstalter mit rund 3000 Zuschauern, die im Innenraum der Arena an über 400 Tischen sitzen werden. Bei der letzten Session am Sonntagabend stehen Viertelfinale, Halbfinale und Finale an. Der Turniersieger nimmt 25.000 britische Pfund mit nach Hause Insgesamt geht es um 140.000 Pfund (rund 162.000 Euro). Titelverteidiger ist Joe Cullen, der 2019 in Mannheim gewann. An Nummer eins gesetzt ist Gerwyn Price, der im Januar 2021 als erster Waliser Darts-Weltmeister wurde.