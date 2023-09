Basketball-WM: Am Mittwoch gilt’s! Was Zirbes und Marsh den deutschen Basketballern zutrauen

Im August hatte das deutsche Team beim Testspiel in Abu Dhabi mit 91:99 gegen die USA verloren. Aber dass es da zu einer schnellen Revanche kommen könnte, wollen die Letten am Mittwoch gerne verhindern. In der deutlichen Favoritenrolle sieht sich das DBB-Team ohnehin nicht - auch nicht nach dem letztlich souveränen 100:71 gegen Slowenien. „Auf so was hören wir zum Glück nicht“, sagte Daniel Theis am Dienstag in Manila: „Lettland hat Frankreich und Spanien geschlagen. Wir denken nicht, dass es ein leichtes Spiel wird. Sie spielen als Team unglaublich gut.“