Ex-Triathlet Klaus Klaeren „Sport hat die Macht, viel auf der Welt positiv zu verändern“

Jeder weiß, dass Sport wichtig für körperliche und geistige Gesundheit ist. Dennoch nimmt der Sport in der Gesellschaft oft nur eine Randstellung ein. In der Schule gehört der Sportunterricht nicht zu den Hauptfächern. Sport hat in Deutschland nicht einmal ein eigenes Ministerium. Tatsächlich ist es Innenministerin Nancy Faeser, die auch die Sportpolitik des Landes verwaltet.