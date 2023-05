Ab 17 Uhr gibt’s die Startnummern Firmenlauf in Trier: Welche Straßen gesperrt sind - und wo geparkt werden kann

Firmenlauf 2023

Die SWT teilen mit: Während der Veranstaltung von 18 bis 21 UHr werden alle Stadtbusse mit Ausnahme der Linien 84, 85 und 88 großräumig umgeleitet. Zum Teil gibt es deshalb keine Umsteigemöglichkeiten am Hauptbahnhof. Einige Linien starten und enden an der Porta Nigra. Die Stadtwerke rechnen mit Verspätungen und Einschränkungen im Linienverkehr. Im Einzelnen werden die Stadtbuslinien wie folgt umgeleitet:

- Die Linie 80 mit Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fährt bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und wird über die Moselstraße, Bruchhausenstraße und Lindenstraße umgeleitet. In Richtung Hohensteinstraße fährt die Linie 80 ihre normale Route.

- Die Linie 81 in Richtung Tarforst fährt bis zur Haltestelle Treviris nach Plan und dann eine Umleitung über Moselstraße, Justizstraße, Zuckerbergstraße, Stresemannstraße und Südallee zurück auf die übliche Strecke. In Richtung Euren/Igel fahren die Busse der Linie 81 bis zur Haltestelle Kaiserthermen nach Plan und werden dann über Südallee, Stresemannstaße, Nikolaus-Koch-Platz und Treviris umgeleitet. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

- Die Linie 82 in Richtung Hauptbahnhof wird nach der Haltestelle Treviris über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet. Die Linie endet dort. In Richtung Mariahof starten die Busse der Linie 82 an der Porta Nigra und fahren ihre gewohnte Strecke.

- Die Busse der Linie 83 in Richtung Tarforst fahren ihre übliche Strecke bis zur Haltestelle Gilbertstraße und dann eine Umleitung über Südallee und Ostallee zum Hauptbahnhof. In Richtung Feyen/Euren Friedhof fahren die Busse der Linie 83 bis zum Hauptbahnhof die gewohnte Route und werden dann über Balduinstraße, Mustorstraße, Weberbach und Südallee auf die normale Strecke geleitet. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

- Die Linie 86 in Richtung Trier-Galerie/Hauptbahnhof fährt ab der Haltestelle P+R Nord eine Umleitung über Verteilerkreis Nord, Franz-Georg-Straße und Schöndorfer Straße zum Hauptbahnhof und enden dort. In Richtung Waldrach/Morscheid fahren die Busse der Linie 86 eine Umleitung über Schöndorfer Straße und Franz-Georg-Straße zum Nells Park. Alle Haltestellen auf den Umleitungsstrecken werden angefahren.

- Die Linie 87 in Richtung Hauptbahnhof fährt bis zur Haltstelle Treviris die gewohnte Route und wird anschließend über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet. Die Linie endet dort. Alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden angefahren. In Richtung Schweich/Quint beginnt die Linie 87 an der Haltestelle Porta Nigra und fährt ab dort ihre gewohnte Strecke.

- Die Linie 89 in Richtung Hauptbahnhof fährt bis zur Haltestelle Treviris die gewohnte Route und wird über Moselstraße, Bruchhausenstraße und Nordallee zur Porta Nigra geleitet. Die Linie endet dort. Alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke werden angefahren. In Richtung Konz startet die Linie an der Porta Nigra und fährt anschließend ihre normale Strecke.