Fortuna-Boss Schäfer: "Keine finanziellen Abenteuer"

Der Vorstandsvorsitzende von Fortuna Düsseldorf, Robert Schäfer, zeigt Verständnis für die Forderungen von Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel. Der hatte im Interview mit unserer Zeitung gesagt, der Verein müsse sich in dieser Sommerpause finanziell strecken, um sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga behaupten zu können. "Ich kann das Interesse, das Friedhelm Funkel hat, nachvollziehen", sagt Robert Schäfer. "Aber seine Bedenken sind unbegründet. In der Vergangenheit haben wir, der Vorstand mit der sportlichen Leitung in Absprache mit dem Aufsichtsrat, stets gute Entscheidungen für Fortuna Düsseldorf getroffen." Patrick Scherer