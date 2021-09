Tickets zu gewinnen : TV verlost Karten für die Handball-Länderspiele

TRIER (red) Endlich wieder Spitzenhandball in Trier: In der kommenden Woche startet die deutsche Frauen -Nationalmannschaft in Trier in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 – und das gleich im Doppelpack.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft in der Arena am Donnerstag, 7. Oktober, um 20.15 Uhr auf Griechenland, es folgt das zweite Heimspiel gegen Belarus am Sonntag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr.

Der Vorverkauf ist online via dhb.de/tickets möglich. Wie bei den Basketball-Heimspielen der Gladiators gilt bei den Länderspielen die 2G-Regel. Damit dürfen nur Genesene oder vollständig Geimpfte als Zuschauer in der Arena Trier anwesend sein. Ausgenommen von dieser Regel sind Kinder unter 12 Jahren. Eine Maskenpflicht in der Arena ist im Umlauf und bei den Laufwegen verpflichtend, auf dem Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.