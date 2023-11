Fußball-Bezirksliga Keine Vorwürfe, aber auch keine Punkte – Schleid gewinnt gegen starke Konzer

In der Tat ließen die Gäste aus der Eifel mit einem dichten Abwehrverband, den Spielertrainer Taner Weins immer wieder lautstark kommentierend geschickt verschob, den Gast über fast die gesamte Spielzeit anrennen. Sie behaupteten sich aber in den entscheidenden Zweikämpfen. „Vielleicht haben wir in der einen oder anderen Szene auch etwas Glück gehabt, aber das muss man sich auch erst einmal erarbeiteten“, lautete das Fazit des SVS-Spielertrainers. Dank eines platzierten und wuchtigen Kopfstoßes von Tim Hartmann gingen die Gäste mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine. Auch weil die Konzer in den Schlussminuten von Halbzeit eins ihre beiden besten Gelegenheit zum Ausgleich durch Merlin Weis und Pascal Güth mit etwas Pech liegen ließen.