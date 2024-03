Bezirksliga vom Wochenende Schweich marschiert weiter, Torfestival in Lüxem – Die Spiele der Fußball-Bezirskliga im Kurz-Check

Während die Isleker nach dem 0:6 von Schweich in der Erfolgsspur zurück sind, bleibt Zeltingen-Rachtig auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Der Dreifacherfolg der Westeifeler hing dabei am seidenen Faden, weil Zeltingen insbesondere in der ersten Halbzeit zwei, drei gute Gelegenheiten zum Ausgleich hatte, diese aber vergab. Dabei erwies sich Arzfelds Torwart Florian Moos als Meister seines Fachs, als er Kopfbälle und Schüsse von Yannik Dietz und Benedikt Kaufmann entschärfte.