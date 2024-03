Bezirksliga-Spiel des Tages Traumtor und Zucker-Viertelstündchen: Schleid siegt deutlich

„Einfach viel zu wild“, so Weins‘ Spielertrainerkollege Sebastian Ting nach der Partie, habe man im ersten Spielabschnitt agiert. „Das haben wir in der Kabine auch angesprochen, und von da an lief es auch flüssiger und durchdachter.“ Der frühe erste Treffer von Tim Hartmann direkt als Folge des ersten kombinationssicher vorgetragenen Angriffs war dann so etwas wie der Dosenöffner für die Hausherren.