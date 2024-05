Ungewöhnliche DFB-Nominierungen Füllkrug ist bei der EM dabei – und verrät es zuerst einem Trierer

Klar, dass Olli Briesch den Stürmer ein bisschen pieksen musste. Sie redeten übers Kochen, es ging um Geschnetzeltes und „Bolo“. „Du servierst sie aber auf einem Teller, oder? Schale ist für dich als Dortmunder ja schwer zu kriegen.“ Der Stürmer reagierte ganz entspannt: Nein, keine Schalen, bei ihnen zu Hause werde aus Pötten gegessen. Von Henkeln war zwar keine Rede, aber die kann man sich ja vorstellen: Am 1. Juni spielt Füllkrug in Wembley mit Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid – da ist also 13 Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Schottland noch was im Feuer für „Fülle“ & Co.