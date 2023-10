Fußball-Rheinlandliga Schell schießt das goldene Tor – Morbach siegt im Derby

Morbach · In der Fußball-Rheinlandliga hat sich Morbach mit dem 1:0-Heimsieg gegen die SG Hochwald etwas Luft nach unten verschafft. Dabei zeigten die Gäste in der ersten Hälfte eine sehr ansprechende Leistung, doch scheiterten (wie zuletzt) an der Chancenverwertung.

22.10.2023, 14:05 Uhr

Jubel im Alfons-Jakobs-Sportzentrum in Morbach: Die Gastgeber siegten gegen Zerf mit 1:0. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Von Vinzenz Anton

182 Zuschauer hatten sich auf ein ausgeglichenes Duell zweier punktgleicher Mannschaften gefreut. Die SG Hochwald erwischte den besseren Start und zeigte einige gefährliche Offensivaktionen, während die Hausherren vom böigen Wind in die Defensive gedrückt wurden. Nils Hemmes wurde in der 14. Minute freigespielt und prüfte FVH-Torwart Yannick Görgen, der den Flachschuss entschärfte.