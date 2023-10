Fußball-Rheinlandliga FSG-Geburtstagskinder feiern souveränen Heimsieg

Gerade hatte der FSV Trier-Tarforst zu seinem Spiel gefunden, da traf Jannik Auler (35.) zum 1:0 für die Gäste. Nach einer Flanke schraubte sich Auler in die Höhe und traf mit einem sehenswerten Kopfball. Wenige Minuten zuvor traf Luca Herrig (30.) nur den Innenpfosten. Der FSV ließ sich davon nicht beeindrucken und kam im zweiten Durchgang zurück. Nathan Benndorf (64.) sorgte nach einem Eckball, ebenfalls per Kopf, für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Ein Distanzschuss aus 25 Metern von Roman Bär (74.), bei dem Schlussmann Merling machtlos war, besiegelte schließlich die fünfte Niederlage in der Liga in Folge für die Tarforster. „Aktuell ist das Glück nicht auf unserer Seite. Nach dem 1:1 hatten wir das Momentum eigentlich auf unserer Seite und kassieren in dieser Phase das 1:2. Dennoch hat Kirchberg auch spielerisch eine wirklich gute Mannschaft, so ehrlich müssen wir sein“, meinte Holger Lemke, Trainer des FSV, nach dem Spiel.