FC Bitburg Das Tor zur Oberliga steht ganz weit auf

Die Mehrzahl der 245 Zuschauer musste lange um die drei Punkte zittern. Die Partie zwischen dem FC Bitburg und der Fußballverereinigung Hunsrückhöhe Morbach begann vielversprechend für die Hausherren. Schon nach drei Minuten hatte Joshua Bierbrauer (3.) die erste Gelegenheit. Sein Schuss aus knapp 16 Metern rauschte allerdings am rechten oberen Eck vorbei. In der 24. Minute hätte der FCB in Führung gehen müssen. Pascal Müller bediente Kevin Fuchs, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Stattdessen wählte Fuchs die schwierigere Option und versuchte einen weiteren Gegenspieler zu umkurven. Ein Morbacher Abwehrspieler nutzte den Umweg von Fuchs und konnte die Situation mit einem beherzten Einsatz bereinigen. Morbach spielte zwar im ersten Durchgang gut mit, hatte aber Schwierigkeiten, torgefährliche Szenen zu kreieren. Mit einem flachen Schuss von Sebastian Schell (35.) aus rund 20 Metern hatte Bitburgs Keeper Dominik Thömmes keine Probleme.