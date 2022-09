Fußball-WM : Fußball in der Wüste - Wie nachhaltig ist die WM in Katar?

Bauarbeiter arbeiten am 10.03.2015 auf einer Baustelle in Doha (Katar). Foto: picture alliance / dpa/Bernd von Jutrczenka

Die FIFA spricht von der „nachhaltigsten WM aller Zeiten“. Gigantische Bauprojekte für Stadien und Infrastruktur erzählen eine andere Geschichte. So sieht die CO²-Bilanz der Fußball-WM aus.

Katar investiert schätzungsweise 220 Milliarden US-Dollar in die Ausrichtung der Fußball-WM 2022, einschließlich landesweiter Infrastrukturprojekte. Fifa-Chef Gianni Infantino spricht von der „nachhaltigsten WM“ aller Zeiten, welche neue Maßstäbe in Solarenergie und CO²-Reduzierung setze. Die Realität weicht jedoch in Teilen von dieser Aussage ab.

Mit dem Bau von acht Fußball-Stadien, eines neuen, selbstfahrenden Metrosystems, Hotels für abertausende Fußballfans und mehreren Shoppingmalls hatte Katar im Jahr 2019 die schlechteste CO²-Bilanz weltweit. 30,6 Tonnen CO² hat das Emirat laut dem statistischen Bundesamt im 2019 pro Kopf ausgestoßen. Während sich die Organisatoren mit einem wieder abbaubaren Stadion in Containerbauweise in Doha feiern, laufen in Lusail eine Skihalle und eine Schlittschuhhalle bei Außentemperaturen jenseits der 40°C.

Klimatisierte Fußballstadien in der Wüste

Auch die Bilder riesiger Klimaanlagen in den Fußballstadien haben im Netz für Aufsehen gesorgt. Und tatsächlich sollen die großen Kühlsysteme während der Spiele für Temperaturen von 19°C bis 23°C sorgen, sowohl auf dem Spielfeld als auch im Publikum. Obwohl die WM im Winter stattfindet, ist in Katar zu dieser Zeit mit Außentemperaturen von bis zu 40°C zu rechnen.

Günter Meyer, der Leiter des Zentrums für Forschung zur Arabischen Welt (ZEFAW) hält die Energiekosten der Klimaanlagen für vernachlässigbar. Katar habe einen riesigen Energieüberschuss, nicht nur durch eigenes Öl und Erdgas, sondern auch durch Solarenergie, erklärte Meyer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Auch Dawud Ansari von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht die Kühlung der Stadien als kleinstes Problem an der WM in Katar „Kühlungstechnologien auf der arabischen Halbinsel sind ähnlich essenziell wie Heizungen in Deutschland", sagt Ansari. „Im Vergleich zu den Emissionen, die beim WM-Stadienbau angefallen sind, sowie dem Verbrauch, der entsteht, um Zehntausende Fans und Spieler nach Katar zu jetten und dort in Hotels unterzubringen, ist die Kühlung der Stadien nun wirklich ein unbedeutender Punkt."

Greenwashing rund um die WM in Katar

Als Greenwashing bezeichnet man die Beschönigung von Maßnahmen, um Firmen oder Projekte grüner und umweltfreundlicher wirken zu lassen, als sie eigentlich sind. Dabei wird die öffentliche Aufmerksamkeit gezielt gelenkt und manipuliert, um eine positive Wahrnehmung zu erzeugen. Üblich sind hierbei Erklärungen zur Nachhaltigkeit, Energieeffizienz oder CO²-Neutralität, die teils irreführend oder nicht belegbar sind.