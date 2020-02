Kaiserslautern Es war ein Schock für alle Fans des 1. FC Kaiserslautern: Am Sonntag wurde nach 24 Jahren als Torwarttrainer Gerry Ehrmann freigestellt. Danach begann das Rätselraten um die Gründe. Diese hat der Verein nun aus seiner Sicht kundgetan – Ehrmann selbst widerspricht.

Nachdem Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Sonntag den langjährigen Torwarttrainer Gerry Ehrmann freigestellt hat, sieht sich der Verein nach eigener Aussage nun zu einer Stellungnahme gezwungen. Diese sei Aufgrund des „Umfangs und des Inhaltes der medialen Berichterstattung“ notwendig, so der Verein am Montag. Die Freistellung von Gerry Ehrmann als Torwarttrainer drohe erneut Mitglieder und Fans des 1. FC Kaiserslautern zu spalten.