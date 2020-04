Bericht SWR : 1. FC Kaiserslautern stellt Zahlungen für Stadion ein

Der 1. FC Kaiserslautern will die Zahlungen an die städtische Stadiongesellschaft zunächst einstellen. Foto: Ronald Wittek/dpa.

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern will nach einem SWR-Bericht die Pachtzahlungen für das Fritz-Walter-Stadion bis auf Weiteres einstellen.

Der Verein hatte sich erst Anfang März mit der hoch verschuldeten Stadt auf eine reduzierte Pacht in Höhe von 625.000 Euro pro Saison geeinigt. Diese wird vom 1. Juli 2020 an für zwei Spielzeiten fällig. In der 1. Liga betrugen die Zahlungen 3,2 Millionen Euro jährlich, in der 2. Liga 2,4 Millionen.