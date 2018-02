später lesen Offener Brief 1. FC Köln kritisiert eigene Ultras scharf Teilen

Twittern

Teilen



Das Verhältnis zwischen dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und seinen Ultras spitzt sich zu. In einem offenen Brief richten sich mehrere Klub-Gremien an die Ultras und schlagen dabei scharfe Töne an.