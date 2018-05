Magdeburg bindet Keeper Seidel und Offensivtalent Harant

Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torwart Mario Seidel um ein Jahr bis Sommer 2019 verlängert. Der 23-Jährige ist beim Tabellenführer der 3. Liga die Nummer zwei hinter Kapitän Jan Glinker und kam in dieser Saison nur im DFB-Pokal zum Einsatz. Seinen ersten Profivertrag erhält zudem das 19 Jahre alte Offensivtalent Philipp Harant. Der 1,94 Meter große Mittelstürmer erzielte in der laufenden Spielzeit der A-Junioren-Regionalliga Nordost zwölf Tore in 18 Spielen für die Magdeburger und unterschrieb bis 2020.

(sid)