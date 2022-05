2. Liga : 1. FC Nürnberg verlängert mit Coach Klauß

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg und Trainer Robert Klauß haben ihre Zusammenarbeit über die kommende Saison hinaus verlängert.

„Wir haben in sehr schnellem Durchlauf Übereinstimmung gefunden, dass wir mit Robert nicht nur die nächste Saison, sondern auch darüber hinaus planen wollen und können. Wir glauben, dass der eingeschlagene Weg ein guter ist. Wir sehen, dass eine Entwicklung stattfindet, die uns freut“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking in Nürnberg. „Vertragslaufzeiten geben wir wie immer nicht bekannt.“

Klauß war 2020 nach Franken gekommen. Nach Rang elf in der Spielzeit 2020/21 durfte der FCN in dieser Saison lange auf den Aufstieg hoffen und ging den vorletzten Spieltag als Tabellensechster an.