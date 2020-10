Zum Durchklicken : 100 Jahre Fritz Walter: TV-Leser erinnern sich an Erlebnisse mit der Ikone

Region Einer der ganz Großen des deutschen Fußballs – für viele sogar der Größte – wäre am heutigen Samstag 100 Jahre alt geworden. Fritz Walter galt als begnadeter Fußballer und erwarb auch aufgrund seiner menschlichen Seite jede Menge Sympathien. TV-Leser schildern ihre Erlebnisse mit ihm.

Als Kapitän führte er jene Mannschaft an, die am 4. Juli 1954 im Finale von Bern die Ungarn sensationell mit 3:2 besiegte und so Deutschland den ersten WM-Titel einbrachte. Seinen geliebten 1. FC Kaiserslautern, der 1985 sein Stadion auf dem Betzenberg nach ihm benannte, brachte er mit genialen Teamkollegen wie seinem Bruder Ottmar, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer in die nationale Spitzenklasse. Die beiden deutschen Meistertitel 1951 und ’53 und drei weitere Endspielteilnahmen der „Walter-Elf“ in dieser Zeit belegen dies.