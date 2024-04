2. Liga 1. FC Nürnberg verpasst wieder die 40-Punkte-Marke

Kurios: Das vermeintliche 1:1 von Can Uzun in der 55. Minute zählte nicht, weil der Youngster bei seinem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter bei der Ausführung vom Punkt nach einem leichten Ausrutschen den Ball mit dem rechten an seinen linken Fuß schoss. Wegen des Doppelkontaktes zählte der Treffer nicht - so wie zwei Nürnberger Abseitstore.