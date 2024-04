Zwischen Pokaleuphorie und Abstiegskampf Eine teuflische Mission – Kaiserslautern und der Klassenerhalt

Wiederholt sich die Geschichte? Vor 28 Jahren stieg das Bundesliga-Gründungsmitglied 1. FC Kaiserslautern erstmals aus der deutschen Eliteliga ab. Unvergessen die Bilder des weinenden und untröstlichen Andreas Brehme in den Armen seines Freundes und Weltmeisterkollegen von 1990, Rudi Völler. Nach dem 1:1 am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen war der pfälzische Traditionsverein 1996 abgestiegen, während der Werksklub, der in diesem Jahr seine erste Deutsche Meisterschaft feiert, die Klasse gehalten hatte.