1. FCK verliert ohne Trainer Strasser gegen Düsseldorf

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern hat im ersten Spiel nach dem medizinischen Notfall seines Trainers Jeff Strasser nur knapp eine Überraschung verpasst. dpa

Mit ihrem Interimscoach Hans-Werner Moser verloren die „Roten Teufel“ gegen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (0:0). Christopher Moritz brachte den FCK in der 48. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zu einer Wende kam es erst nach gut einer Stunde, als Düsseldorfs Neuzugang Genki Haraguchi per Strafstoß zum 1:1 traf (64.) und Lauterns Torwart Marius Müller für sein Foul mit Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl kassierte ein kämpferisch starker FCK noch zwei Tore durch Benito Raman (78.) und Lukas Schmitz (90.).

Daten zum Spiel

Homepage des 1. FC Kaiserslautern

Homepage von Fortuna Düsseldorf