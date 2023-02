2. Liga : 2:3 gegen Kiel: Braunschweig wehrt sich zu spät

Holstein Kiel nimmt drei Punkte aus Braunschweig mit. Foto: Andreas Gora/dpa

Braunschweig Packendes Nordduell in der 2. Bundesliga: Kiel führt in Braunschweig schon mit 3:0, doch am Ende wird es noch einmal spannend.

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen bitteren Abend erlebt. Der Aufsteiger verlor nach desolatem Auftakt und später Aufholjagd mit 2:3 (0:2) gegen Holstein Kiel und droht nun an diesem Wochenende auf einen der Abstiegsplätze zurückzufallen.

Fabian Reese (14. Minute) und Holmbert Aron Fridjonsson (22.) trafen schon früh für die Kieler. Timo Becker (49.) legte kurz nach der Pause einen dritten Treffer nach. Zwei Tore von Maurice Multhaup (57.) und Danilo Wiebe (70.) ließ die meisten der 18.747 Zuschauer in Braunschweig noch einmal auf eine Wende hoffen.

Zwar fehlten auch den Gästen sechs verletzte Spieler. Doch es waren in erster Linie die Braunschweiger, die den Ausfall von gleich fünf Innenverteidigern nicht kompensieren konnten. Die neu formierte Notabwehr wirkte von Beginn an unorganisiert. Und diese fehlende Stabilität verunsicherte das gesamte Team.

Vor dem 0:1 waren Flankengeber Philipp Sander und Torschütze Reese völlig ungestört. Vor dem 0:2 wehrte Torwart Jasmin Fejzic einen Schuss von Steven Skrzybski direkt vor die Füße von Fridjonsson ab.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele wechselte zur Halbzeit gleich drei Spieler aus. Doch nicht einmal drei Minuten später stand es 0:3, weil die Eintracht nach einem eigenen Eckball ausgekontert wurde. Der Aufsteiger kam mit viel Moral und Kampfgeist noch einmal zurück. Nun war auch den Kielern die Verunsicherung nach den beiden Niederlagen gegen Kaiserslautern und Magdeburg anzumerken. Die große Chance zum 3:3 vergab Saulo Decarli nach einem Eckball (85.).

© dpa-infocom, dpa:230217-99-639771/2

(dpa)