2. Fussball-Bundesliga : Höllenspektakel auf dem Betzenberg

28.08.2022, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern: Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg, 6. Spieltag, Fritz-Walter-Stadion. Magdeburgs Tatsuya Ito (l) und Kaiserslauterns Philipp Hercher kämpfen um den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Verrücktes Spiel auf dem Betzenberg: Acht Tore, zwei Treffer nach Videobeweisen und ein kurioses Eigentor. Der 1. FC Kaiserslautern erkämpft sich im Aufsteigerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magedurg beim 4:4 (3:3) einen Punkt.

Dieses Spiel voller Leidenschaft, Herz und Einsatzwillen werden die 35.643 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion so schnell nicht vergessen. Nach einem 1:3-Rückstand und einer zwischenzeitlichen 4:3-Führung gab es am Ende ein 4:4 (2:3)-Unentschieden nach vielen packenden Szenen und einer rassigen Zweitliga-Partie.

Lauterns Trainer Dirk Schuster baute einen seiner beiden Neuzugänge in die Startformation ein: Der 29-jährige gebürtige Ludwigshafener Philipp Klement durchlief alle Jugendteams das FCK und kehrte nun vom Bundesligisten VfB Stuttgart an den Betzenberg zurück. Er spielte an der Seite von Marlon Ritter im defensiven Mittelfeld und verdrängte Julian Niehues auf die Bank. Dort nahm zunächst auch der vom SC Paderborn ausgeliehene Robin Bormuth (26) Platz.

Prächtige Stimmung im Fritz-Walter-Stadion, und sie sehen in der ersten Halbzeit ein Torspektakel. Den Torreigen eröffnet FCK-Stürmer Terrence Boyd in der 7. Minute, als er nach einer Ecke von Wunderlich den Schuss von Ritter von der Strafraumgrenze am Fünfmeterraum abfälscht - 1:0 für Lautern! Die Westkurve hüpft, doch die frühe Führung gibt den Roten Teufeln keine Sicherheit. Im Gegenteil: Die Magdeburger verteidigen hoch, pressen früh und lassen den Lauterern keine Luft zum Atmen. Innerhalb von knapp zehn Minuten drehen sie mit drei Toren die Partie und zeigen sich ähnlich eiskalt bei der Chancenverwertung wie vor einer Woche der FCK beim 3:1-Erfolg in Fürth.

An allen drei Treffern beteiligt war Moritz Kwarteng: Das 1:1 (13.) köpfte er nach Flanke von El Hankouri selbst, das 2:1 (17.) durch El Hankouri bereitete er vor und das 3:1 (22.) schoss er aus etwa 22 Metern unbedrängt wieder selbst. Beim Ausgleichstor entschied Schiedsrichter Robin Braun zunächst auf abseits, doch nach Videobeweis wurde das Tor anerkannt. Beim 1:2 wurden die Lauterer überlaufen, Kraus wurde getunnelt und dann kamen Luthe und Durm zu spät. Die FCK-Abwehr war zwischenzeitlich völlig von der Rolle, beim 1:3 sahen sie nur zu und griffen nicht ein.

Nach gut einer halben Stunde fingen sich die Roten Teufel aber wieder und versuchten ihr Glück auch wieder in der Offensive. Ein Standard brachte den FCK zurück ins Spiel: Eine Freistoßflanke von Klement aus etwa 40 Metern verwertete Boris Tomiak mit dem Kopf zum 2:3-Anschlusstreffer (40.). Der Betze bebt: „Jetzt geht’s los!“, skandierten die Fans. Doch zunächst musste FCK-Kapitän Jean Zimmer in höchster Not retten, um ein eigenes Eigentor zu verhindern: Er bugsierte den Ball gerade noch an den Pfosten (43.), verletzte sich dabei leicht, konnte aber weiterspielen.

FCK-Coach Schuster brachte zur zweiten Halbzeit Neuzugang Bormuth für Redondo, und die Roten Teufel legten engagiert los. Die erste Chance nach der Pause brachte den Ausgleich: Eine Flanke von Ritter verwertete Philipp Hercher aus fünf Metern zum 3:3 (47.). Das Spiel ist wieder offen, FCK-Keeper Luthe verhinderte mit einer starken Parade gegen Kwarteng (56.) die erneute Gäste-Führung.

Ein Strafstoß brachte die Lauterer dann in Führung: Klement war im Strafraum von Condé gefoult worden, erneut musste der Videoschiedsrichter eingreifen Referee Braun entschied auf Elfmeter und Gelbe Karte für Condé. Mike Wunderlich behielt die Nerven, verlud FCM-Keeper Reimann - das 4:3 in der 66. Minute! Die Partie war erneut gedreht - doch würde diese Führung reichen?

Nein, denn zehn Minuten vor dem Ende fiel der Ausgleich für die Magdeburger: Zunächst parierte Luthe einen Schuss von Ceka, den Abpraller lenkte Tomiak unglücklich mit dem Rücken zum 4:4 (80.) ins eigene Tor. Bleibt es nun bei dem Remis? Ja, denn auch in der vierminütigen Nachspielzeit passierte nichts mehr. Ein selbst für Betzenberg-Verhältnisse irres Spiel brachte keinen Sieger hervor.

(fan)