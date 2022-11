2. Fussball-Bundesliga : Kaiserslautern siegt im Derby: Rote Teufel tanzen in die Vollmondnacht

Foto: dpa/Uwe Anspach 10 Bilder Derby am Betzenberg: Kaiserslautern besiegt Karlsruhe

Kaiserslautern Derbyzeit am Betzenberg: Mehr als 43.800 Zuschauer, prickelnde Atmosphäre in der Vollmondnacht und rassige Zweikämpfe – Fußballherz, was willst Du mehr? Kaiserslautern hat im Südwestderby der 2. Fußball-Bundesliga Karlsruhe am Dienstagabend mit 2:0 (1:0) besiegt.