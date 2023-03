2. Fußball-Bundesliga In der Hölle ist der Teufel los

Der traditionsreiche Aufsteiger aus der Pfalz, immerhin viermaliger Deutscher Meister, sorgte in der Vorrunde der Zweitligasaison 2022/23 für Furore: Als einzige Mannschaft im deutschen Profi-Fußball blieb der 1. FC Kaiserslautern auswärts ungeschlagen, rangierte mit 29 Punkten auf Platz vier in Lauerstellung hinter dem Führungstrio SV Darmstadt 98, Hamburger SV und 1. FC Heidenheim. In den ersten sieben Partien der Rückrunde geriet der FCK-Express aber ins Stocken und der aktuelle Tabellensechste sammelte nur noch zehn weitere Punkte. Mit 39 Zählern hat sich der Rückstand auf Relegationsplatz drei von vier auf acht Punkte verdoppelt, Lautern liegt auf Platz sechs. Was sind die Ursachen für die erste sportliche Krise in dieser Spielzeit? Und wie sind die Perspektiven des FCK im Aufstiegsrennen? Eine Analyse vor dem Spiel beim Spitzenreiter Darmstadt am Samstagabend (20.30 Uhr, Sport 1 live) am Böllenfalltor – dort, wo FCK-Trainer Dirk Schuster mit den „Lilien“ von 2013 bis 2015 der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga gelang. Ein Kunststück, von dem viele FCK-Anhänger aktuell ebenfalls träumen.