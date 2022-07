2. Fussball-Bundesliga : Lautern feiert Traumstart in die 2. Liga

Foto: dpa/Uwe Anspach

Kaiserslautern Der FCK ist wieder da! Dank den Toren von Mike Wunderlich und Kevin Kraus sowie einer großen Energieleistung hat Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern das Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend gegen Hannover 96 mit 2:1 (1:0)gewonnen. 40.579 Fans sorgten für eine beeindruckende Kulisse im Fritz-Walter-Stadion.

Die Roten Teufel haben die Euphorie nach dem in der Relegation geschafften Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mitgenommen und auch dank der fantastischen Unterstützung der Zuschauer einen fantastischen Saisonstart gefeiert. Bis der erste Saisonsieg unter Dach und Fach war, hatten die Pfälzer aber insbesondere in der zweiten Hälfte viel Abwehrarbeit zu verrichten. Mit viel Kampf und Einsatzwillen verteidigten sie lange die frühe Führung durch Wunderlich (11.), ehe Havard Nielsen (80.) der Ausgleich gelang. In der Nachspielzeit dann der nicht mehr erwartete 2:1-Siegtreffer durch Abwehrspieler Kraus (90.+2).

Lauterns Trainer Dirk Schuster setzt erwartungsgemäß auf eine 4-2-3-1-Formation mit Terrence Boyd als einziger Spitze. Drei Neuzugänge schaffen es in die Startelf: Der von Union Berlin an den Betzenberg gewechselte Torhüter Andreas Luthe, der 2014er Weltmeister Erik Durm links hinten in der Vierrerkette und Ben Zolinski im linken Mittelfeld. Angeführt wird das Team von Kapitän Jean Zimmer, der rechts im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird. Die Viererkette bilden Durm, Kraus, Tomiak und Zuck.

Ebenso wie der in Pirmasens geborene Durm gehörte auch Hannovers Torwart und Kapitän Ron-Robert Zieler der Weltmeisterelf von 2014 an - und spielte in Brasilien ebenfalls keine Minute. Nun sollen beide Spieler Stützen ihrer Mannschaft in der neuen Zweitligasaison werden. Mit Sebastian Kerk läuft auch ein ehemaliger Lauterer im Trikot von Hannover 96 im Fritz-Walter-Stadion auf.

Die Eröffnungspartie am Freitagabend im Fritz-Walter-Stadion kommt live auf Sky und bei Sat.1 – vielleicht auch ein Grund dafür, weshalb die Partie im Gegensatz zu den letzten Spielen der vergangenen Saison nicht ganz ausverkauft ist. Vor dem Spiel wird die Haupttribüne als Norbert-Thines-Nordtribüne offiziell eröffnet, zum Gedenken an den früheren FCK-Präsidenten. 40.579 Zuschauer haben sich auf den Weg auf den Betzenberg gemacht und sehen eine von Beginn an packende Partie.

Die Fans sorgen für eine prickelnde Atmosphäre - „Lautre is widder da“ steht auf einem Banner in der Westkurve. Die Anhänger von Hannover 96 brennen jede Menge Bengalos ab und starten ebenfalls erwartungsfroh in die Saison, wird ihre Mannschaft doch zum Favoritenkreis gezählt. Sie haben in der elften Minute auch den ersten Torschuss - doch nach dem Gegenzug zappelt der Ball im Netz der Niedersachsen: Abwehrspieler Julian Börner unterläuft ein katastrophaler Fehlpass fast an der Außenlinie, Boyd schnappt sich das Leder, passt auf den mitgelaufenen Wunderlich - und der lässt Zieler aus kurzer Entfernung keine Chance - 1:0! Die FCK-Fans sind aus dem Häuschen, ausgerechnet der 36-jährige Routinier Mike Wunderlich schießt die Pfälzer in Führung. Der Wunderlich, der nach elf Jahren Pause wieder Zweitligaluft schnuppert, damals spielte er für den FSV Frankfurt, bevor er nach einem Burn-out über Fortuna Köln 2021 auf den Betzenberg kam. Nun, im reifen Fußball-Alter, bringt er mit seinem Tor den Betze zum Beben und sorgt für einen Traumstart des FCK.

Und die Lauterer legen nach, zwingen mit ihrem Pressing die Gäste aus Hannover immer wieder zu Fehlern. In der 20. Minute ist es erneut Wunderlich, der nach Doppelpass mit Zolinski mit links aus 16 Metern abzieht, aber knapp am Tor vorbei schießt. In der 40. Minute zwingt der für den verletzt ausgewechselten Zolinski gekommene Redondo mit einem Flachschuss Zieler zu einer Parade. Hannover ist im Spiel nach vorne gefällig, kommt aber nicht zu echten Torchancen - immer wieder ist ein Bein oder ein Kopf der aufmerksamen FCK-Abwehr zur Stelle. So wie Tomiak (29.), der nach einer gefährlichen Flanke von Köhn in höchster Bedrängnis per Kopf klärt. So gehen die Lauterer verdient mit einer knappen Führung in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit verstärkt Hannover seine Angriffsbemühungen und drängt den FCK in die Defensive. Die Lauterer stemmen sich gegen den Ausgleich und überstehen die Drangphase direkt nach Wiederbeginn unbeschadet. Nach 65 Minuten bringt FCK-Coach Dirk Schuster mit Lex Tyger Lobinger für den entkräfteten Boyd einen weiteren Neuzugang. Aber der FCK bleibt in Bedrängnis, Luthe pariert einen Kerk-Freistoß klasse (75.) und lenkt den Ball noch um den Pfosten.

Fünf Minuten später ist es aber so weit: Nach einer flachen Hereingabe kann die Innenverteidigung der Pfälzer nicht klären, und der eingewechselte Havard Nielsen ist zur Stelle und schiebt flach ins kurze Eck zum mittlerweile verdienten 1:1 (80.) ein. Dehm (85.) verpasst das 2:1 für Hannover - ehe in der Nachspielzeit Kevin Kraus nach einem Eckball zur Stelle ist und das viel umjubelte 2:1-Siegtor für den FCK erzielt - der Betze bebt! Die Partynacht in Kaiserslautern beginnt auf den Rängen des Fritz-Walter-Stadions.

(fan)