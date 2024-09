Fußballkrawalle 300 Fußballfans gehen nach Spiel auf Schalke aufeinander los

Der leitende Polizeidirektor Peter Both sprach von einer weiteren überschrittenen „Linie der Eskalation“, wenn die Polizei auch vermeintliche Freundschaftsspiele mit massiven Kräften schützen müsse. Die Polizei will Gespräche dazu führen, wo derartige Spiele des Vereins in Zukunft stattfinden können, um die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten.