2. Liga Abstieg rückt näher: Osnabrück nur 1:1 in Magdeburg

Zwei Minuten später der nächste Treffer. Zunächst von Daniel Elfadli am Bein von Florian Kleinhansl, dann der Ausgleich durch den folgerichtigen Elfmeter. Kurz darauf war es wieder Atik der diesmal per Kopf am guten VfL-Keeper Philipp Kühn scheiterte (47.). Im Verlauf kam Magdeburg auf immer mehr Ballbesitz, herausragende Möglichkeiten blieben jedoch aus. Die beste Chance hatte zunächst Osnabrücks Erik Engelhardt, der mit einem Schuss aus wenigen Metern an FCM-Torwart Dominik Reimann scheiterte (65.). In der Nachspielzeit traf Osnabrücks Kwasi Okyere Wriedt dann noch den Außenpfosten (90.+2).