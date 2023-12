2. Liga Adler über Derby-Patzer: „Teil der Arbeit eines Torwarts“

Am Freitagabend war dem 31 Jahre alten Heuer Fernandes das wohl kurioseste Eigentor in der langen Derby-Geschichte unterlaufen. Die Szene hatte sich in der 27. Minute der Zweitliga-Partie im Millerntor-Stadion abgespielt. Zu dem Zeitpunkt lag der FC St. Pauli dank des Treffers von Jackson Irvine (15.) mit 1:0 in Front.